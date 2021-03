Loana sort du silence : séjour en psychiatrie, jeu avec la mort... elle dit tout

Loana est une fois de plus de retour. A la suite de son hospitalisation le 22 février 2021, la gagnante de Loft Story 1 (en 2001) a intégré une clinique psychiatrique. Mais aujourd'hui, elle en est sortie et s'est confiée à nos confrères du Parisien sur ce qu'elle a vécu ces derniers jours.

Il s'est dit que fin février, Loana avait été hospitalisée dans un état très grave à cause d'une consommation massive de GHB. Une version que la blonde de 43 ans a rapidement démentie. Elle a accusé Sylvie Ortega de lui avoir donné des médicaments qui l'ont plongée dans le coma. Des déclarations qu'elle a de nouveau faites, même si son ancienne amie a montré en photo qu'elle était consciente quand les pompiers sont venus la chercher. "C'était une intoxication. Il n'y avait pas de drogue comme ça a été dit. Juste quelqu'un que je pensais être une amie m'a donné trop de médicaments. J'ai fait plusieurs heures de coma, j'aurais pu y rester. Ma vie a failli basculer", a-t-elle assuré.

Fort heureusement, Loana est sortie d'affaire. Elle est même en forme physiquement : "69 kilos ! Je retiens le chiffre parce qu'il m'a fait rire quand on m'a pesé à la clinique psychiatrique. Je reviens de 140 kilos quand même. Quand je faisais 56 à l'époque du Loft, si je prenais 500 grammes, j'en faisais une maladie. Maintenant, prendre 2-3 kilos, j'en ai plus rien à faire."

Détails du séjour de Loana en clinique psychiatrique

A la suite de son hospitalisation, Loana a passé une semaine en clinique psychiatrique. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, cela a été un grand moment de détente pour la maman de Mindy. "Je peux même vous dire qu'à l'intérieur d'une clinique psychiatrique, les gens sont moins fous que ceux qui sont dehors. Ils sont plus sincères. Ils n'ont pas besoin de jouer. Ça a été une leçon de vie", a-t-elle déclaré au Parisien. Un ou deux patients l'ont reconnue, "d'autres pas du tout". Afin que son identité reste secrète, une patiente lui a proposé de l'appeler Louna, "comme une louve, celle qui protège les autres". "Ça m'a fait du bien. Je n'avais pas Internet, il n'y avait pas de réseau. Personne ne pouvait venir me voir. J'en ressors mieux", a-t-elle poursuivi.

Loana le reconnaît, elle a une bonne étoile, "une constellation" même, au dessus de sa tête puisque malgré ses descentes aux enfers et sa récente hospitalisation, elle s'en est toujours sortie indemne. Une situation qui surprend même les médecins : "Ils me disent : 'C'est pas possible. Vous êtes sûre, vous n'avez pas envie de vous suicider ?'" L'ex-lofteuse le sait, elle a "joué avec la mort" il y a quelques années avec ses deux arrêts cardiaques et ses trois comas. Ses tentatives de suicide, elle ne les a jamais niées. "Je jouais, je n'en avais rien à faire. Maintenant, je fais très attention. Et je suis plus trouillarde. Je ne roule pas trop vite en voiture par crainte des accidents. J'ai peur maintenant de la mort parce que je sais que la vie est précieuse", a-t-elle raconté.

Ses nouveaux projets

Cette vie qui est si précieuse, elle compte en profiter notamment en réalisant un tout nouveau projet, celui d'ouvrir un cabaret cet été, dans l'idéal au moment du Festival de Cannes, avec son meilleur ami, Nicolas. Elle sera la directrice artistique et choisira donc les shows et les thèmes des soirées. "Je vais aussi m'installer à Cannes, où je suis née. Je retrouve le soleil, un travail que j'aime. C'est la solitude qui me faisait me sentir si terne. Avoir une épaule sur laquelle se reposer, ça vous allège", a-t-elle également précisé. Désormais, Loana se repose en effet beaucoup sur son ami Nicolas qui vivra dans un appartement à côté du sien. "On sera beaucoup ensemble", a-t-elle conclu. Le Phoenix est donc, une fois de plus, en train de renaître de ses cendres.