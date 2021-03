Loana : Sylvie Ortega et Fred Cauvin complices pour la briser ? Une vidéo troublante dévoilée

Loana VS Sylvie Ortega : acte 10 000. Alors que l'on pensait qu'une réconciliation était possible entre la veuve de Ludovic Chancel et la gagnante de Loft Story 1 (en 2001), cette dernière vient de démontrer que la guerre était toujours déclarée.

Les choses sont désormais claires : c'est toujours loin d'être le grand amour. Le 11 mars 2021, Loana a dévoilé sur Instagram une vidéo dans laquelle on peut voir Sylvie Ortega et Fred Cauvin, qu'elle a accusé de violences, parler d'elle. Ils ont évoqué sa fille Mindy qu'elle a fait adopter. "Elle ne l'a pas eue longtemps entre les mains. Elle a eu son bébé et peu de temps après, elle faisait le Loft. J'ai deux enfants et je les aime plus que tout au monde. Si on me propose demain de placer mon enfant pour faire une émission de télé ou une télé-réalité, je répondrais : 'Mais vous êtes fous, vous prenez de la drogue ?' Jamais de la vie, comment peut-on ? On n'est pas une merde", a lancé son ancien petit ami. Des images qui ont, en toute logique, répugné Loana.

"Elle a menti, je la déteste, c'est une pourriture !!! C'est juste pour vous montrer ce que je vis à cause d'eux. Fred Cauvin et Sylvie Ortega en train de me pourrir. Ils s'amusent à me pourrir la vie. Celui qui m'a battue avec celle qui m'a empoisonnée jusqu'à ce que je tombe dans le coma. Vous voulez les croire maintenant lorsqu'ils disent du mal de moi ?! Ils se sont mis d'accord pour me briser. Ne croyez plus leurs mensonges à mon égard. Je l'avoue, je leur ai écrit pour leur demander d'arrêter parce que je n'en peux plus de leur méchanceté gratuite... Je veux qu'ils arrêtent, je veux qu'ils me laissent tranquille... Aidez-moi, bisous", peut-on lire en légende.

Une publication qui a une fois de plus alarmé ses abonnés mais qu'elle a vite supprimée.

Elles ont été amies, mais rien ne va plus depuis la fameuse nuit où Loana a été hospitalisée à l'hôpital de Hyères, après une overdose médicamenteuse qui l'aurait plongée dans le coma selon les dires de la maman de Mindy. Elle a accusé Sylvie Ortega de lui avoir donné plusieurs médicaments, une version que la principale intéressée a rapidement niée, notes audios et une photo à l'appui. Depuis, tous les coups étaient permis. Mais le 10 mars, Gilles Verdez a révélé dans Touche pas à mon poste qu'après de nouvelles envies suicidaires, Loana avait contacté Sylvie Ortega. Cette dernière a même précisé en story qu'elle avait appelé les pompiers et que la blonde de 43 ans avait même recontacté son ex-compagnon Fred Cauvin. De quoi perdre le public.