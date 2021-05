Loana retrouve Jean-Edouard, 20 ans après Loft Story, et il n'est pas tendre avec elle !

Le 8 avril dernier, Benjamin Castaldi célébrait les 20 ans de Loft Story dans une émission en direct sur C8. Malheureusement, Loana n'était pas de la partie. Hospitalisée après avoir contracté le coronavirus, elle avait finalement été dans l'impossibilité de participer à Loft Story fête ses 20 ans. Un coup dur pour la maman de Mindy, qui a finalement eu le plaisir de retrouver Jean-Edouard et Steevy Boulay sur le plateau de Touche pas à mon poste, ce mercredi 5 mai 2021.

Ravie de retrouver son ancien flirt, Loana se souvient, "ça me fait quelque chose, on a vécu une histoire ensemble. Le changement de notre vie on l'a vécu tous les 2".

Des retrouvailles qui semblent un peu moins toucher Jean-Edouard : "Je vois Loana à travers les malheurs qui lui arrivent. Elle a essuyé les plâtres. Il y a eu une montée puis une descente. On a envie de la voir se prendre en main. (...) Loana fait une tentative de suicide, elle va vouloir venir en parler. Elle fait une overdose, elle va vouloir en parler... J'ai vraiment le sentiment que la meilleure des choses à faire, c'est de se faire discret." Il pense également qu'elle devrait faire une cure de désintoxication pour soigner ses addictions et un break des plateaux télé.

C'est l'inverse de ce que veut Loana qui a besoin "de projets" pour avancer. "C'est ça qui me booste et me donne envie d'être meilleure", précise-t-elle.

Dans Loft Story fête ses 20 ans, Jean-Edouard était revenu sur sa brève liaison avec Loana. Il avait alors reconnu ne pas avoir été "cool" avec elle dans le jeu, mais ne pas avoir de regrets : "J'avais 20 ans. Je pourrais être un salaud aujourd'hui mais j'ai une femme magnifique que j'aime beaucoup avec qui j'ai un enfant donc j'ai aucune raison d'avoir le même comportement. Mais à l'époque je ne pensais pas avoir fait quelque chose de mal. C'était tellement facile, et ça s'est fait tellement vite, que je ne pensais pas à mal. Ce que j'ai fait à 20 ans, ça se fait tous les jours, je ne pensais pas que ça pourrait avoir de telles conséquences. Ça m'est déjà arrivé avant, ça m'est arrivé après, et je n'ai jamais eu aucun problème. Je ne pensais pas que ça allait être filmé".

Loana a été terriblement peinée de ne pas pouvoir assister au programme Loft Story fête ses 20 ans. Dans une interview accordée au journal suisse Le Matin, elle revenait sur cette désillusion : "J'étais dans le coma lors de l'enregistrement de l'émission des 20 ans de Loft Story. Je n'y crois pas que j'ai raté le jour le plus important de ma vie, car j'avais la Covid-19".