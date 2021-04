Jean-Edouard "pas cool" avec Loana dans Loft Story : "Je n'ai aucun regret, j'avais 20 ans..."

Déjà 20 ans que l'émission Loft Story a débarqué sur nos écrans. Pour l'occasion, C8 a organisé une petite fête avec les anciens candidats de la toute première saison, diffusée en 2001. Benjamin Castaldi a été choisi pour animer la soirée et il a pu accueillir la quasi-majorité des Lofteurs. Steevy Boulay, Kenza Braiga, Jean-Edouard Lipa, Julie et Christophe, Fabrice Béguin et Delphine Castex ont accepté l'invitation - seuls manquaient à l'appel Aziz Essayed, Loana, Philippe Bichot, Kimy et Laure de Lattre. Tour à tour, ils se sont replongés dans leur souvenirs de l'émission.

Jean-Edouard Lipa n'a évidemment pas échappé aux indiscrétions sur sa relation passée avec Loana. Comment évoquer leur duo sans repenser par exemple à leur rapprochement dans la piscine. Mais à l'époque, ils étaient loin de former un couple très solide. Au contraire, Jean-Edouard Lipa n'avait aucune intention de s'engager dans une histoire sérieuse. "Avec les filles ça se passe bien, à part avec Loana. Bon on a couché ensemble et bah... j'ai beau lui parler franchement, elle ne veut pas comprendre, tant pis", confiait-il au confessionnal du jeu.

Une attitude qui a fait se demander à Benjamin Castaldi si le jeune homme qu'il était se rendait compte qu'il n'était "pas cool" avec Loana. "Sûrement que oui. Mais, en même temps j'avais 20 ans. Je pourrais être un salaud aujourd'hui mais j'ai une femme magnifique que j'aime beaucoup avec qui j'ai un enfant donc j'ai aucune raison d'avoir le même comportement. Mais à l'époque je ne pensais pas avoir fait quelque chose de mal. C'était tellement facile, et ça s'est fait tellement vite, que je ne pensais pas à mal", s'est-il défendu. Ainsi, il assure n'avoir "aucun regret" vis-à-vis de sa célèbre ex. "Ce que j'ai fait à 20 ans, ça se fait tous les jours, je ne pensais pas que ça pourrait avoir de telles conséquences. Ça m'est déjà arrivé avant, ça m'est arrivé après, et je n'ai jamais eu aucun problème. Je ne pensais pas que ça allait être filmé", a-t-il encore déclaré.