Loana et Jean-Edouard dans la piscine du Loft : la réaction improbable d'Alexandra Larouche-Joubert !

Alors que C8 consacrera en avril prochain une soirée spéciale pour les 20 ans de Loft Story - l'état de santé de Loana, hospitalisée, ne permet pas de savoir si elle sera de la partie -, la productrice Alexia Laroche-Joubert a fait une amusante confidence sur le programme.

Dans les pages du Parisien, la célèbre productrice de 51 ans a évoqué cette émission culte, pionnière de la télé-réalité en France. "Personne ne voulait bosser dessus (...) Je produis des émissions que j'aime. Le Loft en fait partie. Je l'ai vécu au premier degré, sans aucune ironie", assure Alexia Laroche-Joubert qui avec ce programme avait alors offert à M6 - après le refus de TF1 de se lancer dans ce style - des scores d'audience incroyables.

"Quand Loana et Jean-Edouard ont fait l'amour dans la piscine, je me suis avant tout demandé comment on allait faire pour nettoyer le bassin", raconte-t-elle. Sur Twitter, le reporter du Parisien Michaël Zoltobroda a ajouté : "Après enquête, il semblerait que la piscine n'a jamais été nettoyée. Source proche du dossier..."

De son côté, la productrice Angela Lorente a précisé que la mythique séquence de la piscine aurait posé un vrai problème à la chaine, ne sachant pas quoi en faire. "On ne voulait pas diffuser cette séquence, mais tout était retransmis en direct sur Internet. Tout le monde en avait entendu parler, on a été obligé de montrer les images", explique-t-elle. Ce qui aussi bâti la réputation du programme et offert une notoriété énorme à Loana.

Fière d'avoir trouvé une place de choix dans le monde de la télé - avec des programmes cultes comme Koh-Lanta et Fort Boyard - Alexia Laroche-Joubert ne vit pas toujours que des bons moments. Ainsi, elle résume son travail comme tel : "Mon job, c'est 40 % de décisions artistiques, 20 % de tâches administratives et 40 % d'emmerdes." Malgré tout, elle garde sa passion intacte !