Quotidien interdit de diffuser des images de Koh-Lanta ? Alexia Laroche-Joubert évoque les tarifs

Les deux émissions sont diffusées sur le même groupe (TF1) mais rien ne va plus entre elles. Lundi 15 mars 2021, Etienne Carbonnier, qui adore décrypter Koh-Lanta dans son Canap, n'hésitant à revoir certaines règles du jeu avec humour, n'a pas pu faire son débrief du premier épisode de l'émission d'aventure diffusé vendredi 12. "Aujourd'hui normalement, nous avions prévu de débriefer Koh-Lanta qui a commencé ce week-end mais cette saison, la production de Koh-Lanta ne nous autorise plus, ils ne veulent plus trop jouer le jeu. Du coup, on va plutôt parler de The Voice...", a-t-il expliqué à l'antenne de Quotidien sur TMC. Des propos qui n'ont pas du tout plu à Alexia Laroche Joubert, patronne d'Adventure Line Productions. Elle a donc tenu à donner quelques précisions et demande une rectification dans le programme présenté par Yann Barthès.

"Je ne peux pas imaginer que Bangumi, la société de production de Quotidien, estime que tout leur est dû gratuitement. J'espère qu'il s'agit juste d'un problème de communication en interne chez eux. Nous avons un service dédié qui s'occupe de vendre les images de nos programmes aux autres productions avec la spécificité pour nous de devoir reverser de l'argent aux ayants droit du format. Quand Quotidien nous a contactés pour nous demander d'utiliser des images de Koh-Lanta dans Le Canap, j'ai accepté. Et comme toutes les émissions du groupe TF1, nous leur faisons un tarif préférentiel", a-t-elle déclaré à nos confères de TVMag.

Il s'agirait donc d'une histoire d'argent. Et comme le précise Alexia Laroche-Joubert, c'est le même tarif qui a été reconduit. Mais voilà Bangumi n'a jamais répondu à cette proposition. "Déontologiquement, j'espère que ce soir, dans Quotidien, ils vont faire un rectificatif à l'antenne", a-t-elle conclu.

Quelques heures plus tard, c'est la société de Laurent Bon et Yann Barthès qui a décidé de répondre via nos confrères de Puremédias. "Du côté de Bangumi, on se dit prêt à payer les images de Koh-Lanta, mais pas à des prix prohibitifs", rapportent-ils. Ce serait "une question de principe plus que d'argent selon la boîte de prod". Et de conclure : "La production de Quotidien s'interroge aussi sur le prix payé par Touche pas à mon poste pour diffuser hier soir des images de Koh-Lanta sur C8. Puremédias précise enfin : "Pour rappel, H2O, la société de production de "TPMP", est comme ALP, la propriété de Banijay, le géant de la production dirigé par Stéphane Courbit."

Re-contactée à ce sujet, ALP affirme de son côté que l'émission de Cyril Hanouna a payé "plein pot" les séquences diffusées hier soir dans "Touche pas à mon poste".