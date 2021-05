Loana : Coma, arrêt cardiaque, infection... Elle rétablit la vérité sur sa santé

Le 8 avril 2021, Benjamin Castaldi a retrouvé plusieurs stars de Loft Story à l'occasion des 20 ans du programme. Toutefois, pas de trace de Loana Petrucciani, grande gagnante de la première saison et véritable icône de la télé-réalité. La grande blonde de 43 ans a manqué ce grand rendez-vous sur C8 pour des raisons de santé. En effet, elle a souffert d'une forme sévère de la Covid-19. Ce lundi 3 mai 2021, sur Instagram, elle donne enfin de ses nouvelles en vidéo.

"Coucou mes loulous ! Je viens vous dire que tout va bien, même très bien. Je veux aussi juste faire un petit point avec vous, lance Loana Petrucciani. Voilà, je n'ai pas été sur le plateau des 20 ans de Loft Story tout simplement parce que j'avais la Covid et j'étais à l'hôpital où j'ai eu cinq jours de coma, un arrêt cardiaque et une infection pulmonaire. Donc le plus beau jour de ma vie, j'étais dans le coma." Tant de soucis qui expliquent ainsi son état de fatigue.

Un moment très compliqué à passer pour l'ex-starlette de télé-réalité, qui insiste toutefois pour dire rien que la vérité, toute la vérité à ses plus de 284 000 fidèles abonnés sur le réseau social : "Il y a eu plein de rumeurs qui sont sorties, je voulais mettre un point d'honneur à vous dire la vérité, et vous dire que je me repose en ce moment et que je suis très bien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, à bientôt !", conclut-elle.