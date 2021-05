Loana : Première photo d'elle depuis son hospitalisation, elle rayonne !

Elle va mieux, la preuve en photo ! Loana n'est plus hospitalisée et a retrouvé son domicile. La belle blonde de 43 ans a partagé un selfie d'elle ce dimanche 2 mai sur son compte Instagram, le premier depuis presque 2 mois. Coiffée et apprêtée, la meilleure ennemie de Sylvie Ortega semble apaisée et requinquée. En légende, Loana se contente de faire de "gros bisous" à ses 284 000 abonnés et de leur souhaiter un "bon dimanche". Maintenant qu'elle rayonne de nouveau, souhaitons lui de continuer dans cette direction. Samedi 1er mai, la star avait déjà fait son grand retour sur le réseau social en postant des montages colorés pour la fête du travail.

Rappelons que la gagnante de Loft Story 1 avait été hospitalisée au mois de mars dernier après avoir été découverte inconsciente dans un appartement. C'est le propriétaire du Airbnb qu'il l'avait trouvée au plus mal.

Sur le plateau de TPMP, ce dernier avait raconté en détails comment il avait appelé les secours après une grosse frayeur : "Je l'ai trouvée allongée sur le canapé, la bouche ouverte, dénudée, j'ai tout de suite appelé les pompiers. Ils sont arrivés très vite. Elle s'est réveillée, elle avait du mal à trouver ses mots (...) Je n'ai trouvé aucune drogue sur place, mais beaucoup de boîtes de médicaments (...) L'appartement était très sale, de l'urine partout, une porcherie. Je ne peux pas le louer dans l'état actuel".

Loana revient de loin. Dans le documentaire Loana, un lofteuse up and down, diffusé sur C8 le 11 mars dernier, elle revenait sur son passage à vide et ses tentatives de suicide : "C'était des appels au secours. Je m'en rappelle de trois où c'était des vraies. Parce que les vraies, c'est là où on la prévoit la tentative de suicide. Elle ne vient pas par hasard, on sait qu'on va le faire. On regarde pour la dernière fois le soleil se coucher. On le trouve beau d'ailleurs. D'habitude, on ne fait pas attention à ce genre de choses. Et on se dit que c'est maintenant. On prend un maximum de cachets, on a les yeux qui se ferment et on se dit que c'est pour la dernière fois. Je n'ai plus envie de vivre, plus envie de respirer... Même respirer ça fait mal".

Des périodes sombres pour Loana qui a récemment été confrontée à une relation amoureuse toxique, ainsi qu'à des fréquentations douteuses et une addiction à la cocaïne. Mais elle semble vouloir aller de l'avant et revenir plus forte que jamais.