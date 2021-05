Loana refait surface : sortie de l'hôpital, elle donne finalement de ses nouvelles

Les gens vont vers nous dans la rue et disent qu'on ne fait rien pour l'aider

Avoir des nouvelles de Loana est toujours un soulagement. De nombreuses personnes qui souhaitent l'aider depuis qu'elle est dans la tourmente se plaignent du fait qu'elle ne réponde jamais aux messages, qu'elle s'enferme dans les problèmes. Steevy Boulay, notamment, avait expliqué qu'il avait tout fait pour lui tendre la main en vain, tout comme la majorité des candidats de la première saison de Loft Story. "Moi quand j'aime quelqu'un je fais tout pour l'aider. Mais quand cette personne est complètement hermétique et qu'on la voit descendre de plus en plus bas, moi ça me fend le coeur, expliquait-il à l'occasion des 20 ans de l'émission sur C8. Delphine lui a proposé de l'aider, Julie et Christophe aussi, tout le monde ! Les gens vont vers nous dans la rue et disent qu'on ne fait rien pour l'aider. C'est faux ! Moi quand je propose de l'aide, je ne le fais pas devant les caméras. On a jamais de réponses." Voilà, au moins, un début de réplique...