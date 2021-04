Steevy Boulay et Jean-Edouard : leurs propos cashs sur Loana "qui ne répond jamais".

C8 célèbre ce 8 avril 2021, les 20 ans de Loft Story avec l'émission Loft Story, la promotion 2001. De grandes retrouvailles entre les candidats ont été organisées. Fabrice, Christophe, Jean-Édouard, Kimy, Julie, Steevy, Kenza, Delphine ont répondu présent. Et si Laure, Philippe, Kimy et Aziz, ont décidé de ne pas se joindre à la fête. Il y a eu une autre absente et une absente de taille : Loana.

Alors que plusieurs reportages consacrés à sa vie ont été diffusés récemment et que sur C8 on espérait plus que tout que LA star de Loft Story soit présente lors de ces retrouvailles, malheureusement elle n'était pas là pour des raisons médicales. Après avoir été hospitalisée de nombreuses fois ces derniers mois, Loana est actuellement touchée par la Covid-19 est a dû être intubée.

Son absence s'est faite sentir et a donné lieu à un moment moins drôle que le reste de l'émission. Steevy Boulay a fait part de sa douleur et Jean-Edouard a poussé un coup de gueule. Il y a quelques jours, Steevy avait déclaré : "Moi, c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler de cette fille." Des propos cash sur lesquels il a voulu revenir ce soir.

"Les mots sur Loana j'aimerais m'en expliquer. Je suis un homme blessé. Quand on tend trois fois sa main à quelqu'un et que cette personne ne vous répond pas et qu'on la voit s'enfoncer et s'enfoncer... Moi quand j'aime quelqu'un je fais tout pour l'aider. Mais quand cette personne est complètement hermétique et qu'on la voit descendre de plus en plus bas, moi ça me fend le coeur ! Delphine lui a proposé de l'aider, Julie et Christophe aussi, tout le monde ! Les gens vont vers nous dans la rue et disent qu'on ne fait rien pour l'aider. C'est faux ! Moi quand je propose de l'aide, je ne le fais pas devant les caméras. On a jamais de réponses. Alors oui j'ai eu des mots un peu violents parce que je suis blessé ! Elle m'a blessé. J'en suis à un point où je me dis qu'elle ne m'aime pas, ça veut dire qu'elle n'a aucune estime pour moi et j'ai été blessé", a-t-il déclaré avec beaucoup d'émotion.

Julie a poursuivi, s'adressant à Steevy : "Elle n'est pas en capacité d'avoir un comportement normal et de donner une réponse à l'un d'entre nous. Elle est en décalage avec la réalité."

Enfin c'est Jean-Edouard qui s'est exprimé sans filtre. "J'ai des gens dans on entourage qui sont morts de ce type de dépendance. Faut arrêter de trouver des boucs émissaires et il faut arrêter de l'inviter dans les émission, ça ne l'aide pas. Avec ce genre de problème on ne cherche pas les causes, on règle le problème d'abord et on cherche les causes après. Ceux qui l'invitent à la télévision et qui pensent lui rendre service, j'en doute, ça va la tuer. Faut qu'elle parte un an se reposer définitivement", a-t-il déclaré très remonté.