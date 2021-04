Loana : "Je ne veux plus entendre parler de cette fille", Steevy Boulay fâché contre elle !

Loana n'a aujourd'hui plus grand monde sur qui compter pour l'aider dans la vie et affronter ses démons. Alors que son ancien camarade de Loft Story, Steevy Boulay, lui a plusieurs fois proposé son aide, ses appels sont restés sans réponse. Légèrement agacé, il a décidé de couper les ponts avec elle.

Invité de Non Stop People, le 6 avril 2021, Steevy (41 ans) a été interrogé sur Loana (43 ans), laquelle multiplie les déboires entre hospitalisations à répétitions et accusations contre son ancienne amie Sylvie Ortega. "Moi, c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler de cette fille. Quand vous tendez la main à quelqu'un trois fois et qu'elle ne vous répond même pas, le B.A BA de la politesse c'est au moins de dire : 'Merci Steevy, mais non'. L'ignorance, c'est quelque chose de terrible. Une fois, deux fois, trois fois, ça ne passe pas (...) Je lui ai proposé mon aide. Avec ma mère, on voulait l'aider, on aurait tout fait pour elle parce que j'avais beaucoup d'estime pour elle. Visiblement, l'estime n'est pas réciproque. Quand quelqu'un envoie un message, la moindre des politesses, c'est de répondre, ça ne coûte rien de répondre, surtout quand on vous propose de l'aide", a-t-il déclaré.

Steevy, qui s'est reconverti avec succès comme comédien, chroniqueur des Grosses Têtes sur RTL et même patron de boites de nuit au Mans, a ajouté qu'il n'est pas le seul candidat de Loft Story a avoir été touché par sa descente aux enfers et lui avoir proposé de l'aide : "Julie aussi. Elle lui a proposé de l'héberger, de la voir, de l'aider. Delphine aussi. Et elle n'a répondu à absolument personne. J'en suis à un point où je me dis qu'elle ne nous aime pas. Ou sinon elle veut rester dans cette galère. En tout cas, on ne peut pas nous reprocher à nous de ne rien avoir fait pour l'aider."

L'ancien Lofteur et admirateur de Bourriquet n'est toutefois pas opposé à la revoir si l'occasion se présente, affirmant qu'il en serait même "très content" mais il ne veut pas s'immiscer dans ses problèmes. "Ses péripéties maintenant, ne comptez plus sur moi, c'est terminé", jure-t-il.

A noter que ce jeudi 8 avril 2021, C8 diffuse dès 21H15 le programme spécial Loft Story, 20 ans après ! présenté par Benjamin Castaldi.