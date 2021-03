Steevy Boulay : "Je me suis tellement fait limer", confidences sur sa dentition gênante

A 41 ans, Steevy Boulay peut se targuer d'avoir toujours un très beau physique. Mais le comédien, patron de boites de nuit et ancien candidat de Loft Story a eu recours à la médecine pour corriger un petit quelque chose physique qui ne lui plaisait pas : sa dentition.

Dans l'émission du 24 mars 2021 des Grosses Têtes de RTL, alors que l'animateur Laurent Ruquier posait une question sur le mythe du Cheval de Troie, il en a profité pour moquer les supposées dents de cheval de Steevy. Ce dernier a vivement réagi et a fait des confidences. "On peut pas me dire ça ! C'est terminé cette époque ! Je me suis tellement fait limer, ça se voit quand même ! Avant, c'est vrai, j'avais un peu les dents à la Isabelle Alonso, à la Bugs Bunny. Les deux dents de devant là, elles étaient un peu longues... Quand je souriais, ça me gênait", a-t-il ainsi expliqué pour justifier sa rectification des dents. Aujourd'hui, il possède effectivement un beau sourire.

De manière générale, si contrairement à son camarade d'émission Jeanfi Janssens il n'est pas attiré par la chirurgie esthétique, Steevy prend tout de même la peine de prendre soin de lui. Ainsi, toujours dans Les Grosses Têtes, il avait eu l'occasion d'évoquer un autre complexe : deux petites poignées d'amour de rien du tout ! "Les gens vont penser que je suis obèse, n'exagérez pas ! J'ai encore un beau corps c'est juste que j'ai deux mini poignées d'amour. Je le vis déjà super mal", confiait-il en 2017, alors qu'il était taquiné par Stéphane Plaza sur sa prise poids. Ses selfies dénudés postés sur son compte Instagram peuvent témoigner pour lui qu'il n'a pas vraiment de quoi s'en faire de ce côté-là !

A noter que Steevy Boulay devrait prendre part à la grande soirée organisée par C8 en avril pour fêter les 20 ans de Loft Story. Pas certain toutefois qu'il y retrouve sa copine Loana, actuellement hospitalisée à Paris.