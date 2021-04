Loft Story : Qu'est-ce que Christophe, gagnant avec Loana, a fait de son argent ?

On parle beaucoup de Loana mais Christophe aussi a gagné Loft Story en 2001. Comme prévu il y avait un gagnant femme et un gagnant homme. A l'issue de dix semaines de jeu, ils ont tous les deux touché à l'époque 250 000 euros chacun. Une sacrée somme pour être filmé à ne rien faire ! Alors que l'on sait que Loana, a acheté un appartement à Paris avec ses sous, Christophe, lui a investi. C'est sa femme Julie (également participante à Loft Story qui en a dit plus).

"Il a investi", lance-t-elle à nos confrères de Voici. Le couple qui est retombé dans l'anonymat et qui est parent de deux enfants n'a pas flambé leur argent (contrairement à d'autres). "Ce qui est génial et je trouve que c'était très intelligent de la part de la production de l'imposer : il fallait que les 2/3 de la somme soient investis dans l'immobilier. Ils nous versaient l'argent sur les comptes uniquement quand on leur transmettait la promesse de vente. A 24 ans, c'est chouette", continue Julie.

Grâce à cela, Julie et Christophe ont investi dans la pierre et n'ont plus de crédit à payer. "Après, on n'a pas fait énormément fructifier, on n'a pas dépensé non plus outre mesure. On a repris notre travail pour pouvoir vivre au jour le jour, mais ça a fait une petite avance dans la vie", conclut-elle. Le couple est comme ça, discret et ne cherchant pas à tirer profit des choses. C'est d'ailleurs avec un grand bonheur qu'ils sont retombés dans l'anonymat comme elle le confie : "On était contents de profiter des opportunités qui nous étaient proposées à la sortie du Loft et il y en a eu plusieurs. On a été animateurs télé avec Stéphane Tapie, j'ai sorti un single et un clip, on a été représentants de sportswear, on a fait pas mal de séances dédicaces. Mais on s'est toujours dit que ça resterait une parenthèse. Ça ne nous ressemblait pas, ce n'est pas ce qu'on avait envie de construire. On a été gâtés, on en est conscients. On voulait un enfant et à Paris, c'était hors de question. Tout était logique !"