Bernard Montiel en couple avec une célèbre star de cinéma : leur histoire s'est mal terminée !

"On a été paparazzé sur un bateau et les images sont assez claires", affirme Bernard Montiel. "Mais tu l'as pécho ou pas pécho ?", interroge Cyril Hanouna, impatient de connaître le fin mot de l'histoire. "La photo est claire. On a été en couverture de Paris Match, on s'embrassait. Ca m'a causé beaucoup de problèmes", dévoile celui qui présente le magazine Animaux Stars sur la chaîne Animaux TV.

"A l'époque, j'étais chez TF1 et Etienne Mougeotte (ancien patron de la chaîne, ndlr) m'a appelé et m'a dit : 'Mais Bernard, qu'est-ce que tu fais ? C'est mon idole ! Je suis très en colère !' Il était très énervé et il m'a convoqué à mon retour de vacances".

Bernard Montiel termine en expliquant que Faye Dunaway et lui sont tout de même restés bons amis après cette courte amourette, qu'ils se sont revus après avec des amis mais déplore que l'actrice, aujourd'hui âgée de 80 ans, a "beaucoup changé". Benjamin Castaldi a, quant à lui, avoué qu'il avait partagé une soirée torride avec Andie MacDowell !