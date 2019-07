Faye Dunaway virée de scène : l'actrice capricieuse jugée trop dangereuse

Basée sur les mémoires de Katharine Hepburn, la pièce Tea at Five était en rodage au Huntington Theater de Boston. Mais la représentation du 10 juillet dernier a dû être annulée juste avant le lever de rideau, car l'unique comédienne, Faye Dunaway, aurait mis une claque et jeté des objets à plusieurs collaborateurs qui essayaient de lui mettre sa perruque. Selon plusieurs sources, elle aurait ensuite été verbalement agressive en apprenant l'annulation du spectacle. Les producteurs Scott Beck et Ben Feldman ont annoncé mercredi dans un communiqué qu'ils mettaient "un terme à leur relation avec Faye Dunaway". Ils préparent une nouvelle version avec une autre actrice pour les débuts de la pièce à Broadway en début d'année prochaine.

Les cheveux, sujet sensible

Avant même cette altercation, l'actrice aurait eu un comportement de diva tout au long des répétitions : des retards, l'interdiction de la regarder répéter ou de porter du blanc pour ne pas la distraire, des jets de miroirs, de peignes et de pinces à cheveux, ou même une salade jetée au sol, car non adaptée à son régime alimentaire strict... Des sources affirment qu'elle avait également du mal à apprendre son texte et se reposait principalement sur l'oreillette.

Ce n'est pas la première fois que Faye Dunaway a un tel comportement capricieux et agressif, surtout lorsqu'il s'agit de ses cheveux. En septembre dernier, elle avait déjà joué les divas dans son salon de coiffure de luxe Warren Tricomi à Manhattan, au point de rendre fous les employés. En 2018, l'égérie Gucci avait claqué la porte d'un autre salon, sans honorer une note de 3 000 dollars pour des extensions de cheveux.