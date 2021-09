Benjamin Castaldi révèle une liaison passée avec une immense star américaine

Benjamin Castaldi était un vrai bourreau des coeurs, étant jeune. Le chroniqueur de 51 ans, qui partage sa vie avec Aurore s'est épanché sur sa relation passée avec Andie MacDowell, après que Cyril Hanouna ait dévoilé cette anecdote surprenante ! "Lui, il est sorti avec Andie MacDowell", lâche le présentateur-star de C8.

"C'est classe !", lance Valérie Benaim. "Je n'ai pas été très bon, pour ne rien vous cacher", déclare d'emblée Benjamin Castaldi. "Pourquoi ? Au lit ou..?", demande Isabelle Morini-Bosc. "Oui, exactement. Ca a duré 12 minutes", déclare le papa de Julien, Simon, Enzo et Gabriel (24, 21, 17 et 1 ans). "On s'en doutait", tacle Jean-Michel Maire. "En fait, elle m'a jeté", raconte l'ancien compagnon de Flavie Flament. "J'étais tout jeune journaliste", poursuit-il. "Elle m'a dit de monter et de me déshabiller, donc je me suis exécuté...", narre-t-il sans donner de date ou de lieu sur cette sulfureuse rencontre. "Vous êtes sûr qu'elle n'était pas médecin ?", coupe Cyril Hanouna, qui déclenche les rires et applaudissements du public et de son équipe.

Tous les chroniqueurs ont partagé de croustillantes anecdotes sur leurs amourettes passées... Et l'animateur de 47 ans n'a pas fait exception ! "J'étais à Marbella, en Espagne, dans une boîte de nuit. Je suis avec des amis, à une table. Je n'étais pas connu hein... Et là, il y a une bombe sur la piste, en train de danser..." "Une Espagnole ?", interroge Valérie Benaim. "Ecoutez, quand je danse, je ne sais pas de quelle nationalité sont les gens", rétorque-t-il.