Cyril Hanouna pas vacciné contre la Covid pour une raison étonnante : "Mon père médecin m'engueule"

Depuis plus d'un an, le coronavirus s'est malheureusement invité dans la vie de tout le monde. Après avoir subi des confinements ou encore des couvre-feux en France, les Français peuvent un peu plus souffler depuis l'arrivée du vaccin. Mais tous ne sont pas encore prêts à sauter le pas, parmi lesquels Cyril Hanouna.

Le 30 septembre 2021, Le Parisien a dévoilé une interview du présentateur de Touche pas à mon poste (C8) à l'occasion de la sortie de son premier livre Ce que m'ont dit les Français, coécrit avec l'éditorialiste Christophe Barbier (dont la sortie est prévue le 6 octobre prochain, aux éditions Fayard). Après avoir évoqué ses enfants Lino (9 ans) et Bianca (10 ans) ou avoir répondu à la rumeur selon laquelle il consomme des substances illicites, Cyril Hanouna a été interrogé sur le vaccin. L'occasion pour certains d'apprendre qu'il n'a pas sauté le cap.

Le présentateur de 47 ans a expliqué : "Je ne suis pas vacciné car j'ai peur. Pas du vaccin, mais des piqûres en général." Et cela ne plaît pas à son père, qui est médecin comme il l'a souvent dit dans ses émissions. "Il m'engueule", a-t-il avoué. En attendant de peut-être se faire vacciner, Cyril Hanouna se fait tester tous les deux jours car, comme pour le restaurant ou les cinémas, le pass sanitaire est exigé pour se rendre sur le plateau de son émission. "Je me pose surtout la question pour mes enfants. Je veux qu'ils puissent voir leurs grands-parents en toute sécurité mais, en même temps, j'ai peur qu'il y ait un risque pour eux. Imaginons qu'il y ait des effets négatifs, je ne me le pardonnerais jamais", a conclu celui qui est aussi aux commandes de Balance ton post.