Anne Hidalgo : Qui est son fils Arthur, qui fête ses 20 ans ?

Prise dans le tourbillon de la campagne des présidentielles 2022, Anne Hidalgo était à Perpignan ce dimanche 12 décembre 2021 pour défendre son projet en attendant une primaire de la gauche, elle qui a lancé un appel à l'union de la gauche pour les élections, face à la montée de l'extrême-droite. Particulièrement mise à mal dans les intentions de votes - elle oscille entre 4 et 5% -, la candidate socialiste a certainement trouvé le réconfort parmi sa famille et notamment son plus jeune enfant qui vient de fêter ses 20 ans.

Maman de trois enfants, Anne Hidalgo a eu un garçon avec le polytechnicien chargé de mission à l'INSEE Jean-Marc Germain : Arthur, 20 ans. Ce nageur passionné a impressionné sa mère par son audace sportive. Après avoir franchi la Manche, en juillet 2018, devenant alors le plus jeune Français à établir cette traversée à la nage, Arthur Germain a descendu la Seine en cette année 2021. Des défis qui ne lui font pas peur et qui sont nés d'une rage de réussir après avoir échoué, trois fois de suite, à se qualifier au championnat de France. "J'ai fait une dépression qui a duré un an. Quand on est au collège et qu'on nage, la natation représente toute notre vie. Je ne comprenais plus le sens de tout ça", avait-il confié au Figaro. Lors de son précédent tour de force, cela avait inquiété ses parents. "Quand je leur ai annoncé, ma mère a blanchi, mon père est, lui, resté normal, fidèle à lui-même", avait aussi raconté le jeune homme au quotidien.