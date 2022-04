Anne Hidalgo : Son fils pas certain de voter pour elle ! "C'est important cette liberté-là..."

Le prochain repas de famille s'annonce tendu. Invité de Jordan de Luxe dans son émission L'Instant de Luxe 2.0, Arthur Germain, le fils d'Anne Hidalgo et son mari Jean-Marc Germain, a parlé de son combat pour l'écologie et son association Eau'tonome. Mais il a aussi parlé, brièvement, politique. Et, pour le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche 10 avril, il n'est pas certain de mettre un bulletin Anne Hidalgo dans l'urne !

"C'est un sujet qui est compliqué [la représentation de l'écologie dans le débat, NDLR], je m'intéresse beaucoup à la politique aussi mais, après, je veux être apolitique dans ma vie... Je fais de la politique parce que, pour moi, l'écologie c'est de la politique mais j'ai pas envie de me prononcer sur les candidats. Sur cette élection, je ne me prononcerai pas sur qui je vais voter. En revanche, je suis ouvert à voter pour n'importe qui ou à ne pas voter d'ailleurs. Je suis en train de faire mon choix en ce moment, de regarder chaque programme, d'étudier tout et je prendrai ma décision après. Pour moi, le vote blanc ou le non vote, c'est une possibilité", a confié Arthur Germain.

Un camouflet pour sa célèbre maman, qui a pourtant inclu de nombreuses propositions en faveur de l'écologie dans son programme : création d'un poste de Défenseur de l'environnement, pacte énergétique fixant comme objectifs la décarbonisation de notre production et 100% d'énergies renouvelables, aucune construction de nouveaux EPR... Anne Hidalgo, qui a déjà mené à Paris - dont elle est la maire depuis 2014 - des actions en faveur de l'écologie notamment en réduisant la place de la voiture pour lutter contre la pollution, peine donc autant à convaincre son propre fils que les électeurs. Les sondages lui prédisent une débâcle monumentale. Il faut dire qu'elle est largement débordée sur sa gauche par Jean-Luc Mélenchon qui vise clairement le second tour. Même Yannick Jadot, candidat EELV, la dépasse dans les intentions de vote.

Pour Arthur Germain, ce n'est pas parce que sa mère est candidate à l'Elysée, qu'il doit logiquement la soutenir. Et le jeune homme, sportif et écolo, l'assume : "C'est important, je trouve, d'avoir cette liberté-là. Dans mon message, je n'ai pas envie d'être bloqué par rapport à ma mère."