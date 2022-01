Carla Bruni : Son fils Aurélien sort les archives, photo inédite de lui enfant pour une belle occasion

Aurélien a 21 ans. Il est le fils aîné de Carla Bruni et son ex-compagnon, Raphaël Enthoven. Avant de craquer pour l'essayiste et animateur radio, Carla Bruni était en couple avec son père, Jean-Paul Enthoven. Raphaël, lui, était marié à Justine Levy, la fille de Bernard Henri-Levy, avant de commencer son histoire d'amour avec le top model.

Aurélien Enthoven a une petite soeur, Giulia (10 ans), née du mariage de sa mère Carla Bruni à l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Ils se sont unis le 2 février 2008 à l'Élysée (Nicolas Sarkozy était alors encore chef de l'État) et célèbreront, le 2 février prochain, leurs noces de muguet, correspondant à 13 ans de mariage.

La romance entre Carla Bruni et Nicolas Sarkozy dure ! La chanteuse lui a encore jeté des fleurs lors d'un récent passage dans l'émission C à vous, présentée par Anne-Elisabeth Lemoine. "La chose que j'aime le plus dans la carrière politique de mon mari, c'est quand il perd. Je trouve que quand il perd, il monte très haut. Il faut être grand quand on perd. Son discours de 2012, son discours quand il a perdu la primaire, à chaque fois qu'il perd, il montre sa grandeur. Ça me plaît, ça. Il aurait vraiment préféré gagner, mais savoir perdre, c'est pas rien dans la vie", a-t-elle déclaré.