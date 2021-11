Carla Bruni-Sarkozy "fière" de son fils Aurélien : nouvelle séparation pleine d'émotion

Dans l'espace commentaires, les amis et fans de Carla Bruni y sont allés de leurs petits compliments sur le physique du jeune homme et ont remarqué son énorme ressemblance avec sa mère. "Contente que tu aies pu profiter ma Carla", "Il a hérité de votre sourire et de vos pommettes, mais beau comme papa", "Quelle beauté ! Comme maman", "Beau comme un Dieu", "Le sourire de sa maman", "Il ressemble autant à sa maman qu'à son papa, très beau jeune homme", "La beauté en héritage", "un mélange très réussi de papa et maman", peut-on lire sous le post, qui a été aimé plus de 6000 fois.

Une autre célèbre maman et première dame s'est également envolée pour New York pour rendre visite à son fils. Valérie Trierweiler a traversé l'Atlantique pour revoir son fils Léonard et sa femme Jennifer. Elle ne l'avait pas revu depuis le mois de mars 2021 à cause des restrictions liées au coronavirus.