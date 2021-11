Carla Bruni : Tendres retrouvailles avec son fils Aurélien à New York

Carla Bruni s'est envolée pour New York, aux Etats-Unis, afin de rendre une petite visite à son grand garçon, Aurélien Enthoven. Son fils, fruit de son histoire passée avec le philosophe Raphaël Enthoven, poursuit ses études à Sciences Po Paris mais aussi dans la prestigieuse université de Columbia, qui se situe au coeur de la Grosse Pomme.

L'épouse de Nicolas Sarkozy a profité de la levée du travel ban par la Maison-Blanche pour se rendre de l'autre côté de l'Atlantique et serrer son fils dans ses bras. Sur Instagram, la chanteuse de 53 ans a partagé sa joie avec ses 661 000 abonnés. En story, l'interprète de Quelqu'un m'a dit a posté une courte vidéo à bord d'un avion, avec New York, New York de Frank Sinatra en fond sonore. Un premier indice qui a été suivi de près par une photo de son fils Aurélien, attablé à ses côtés dans un restaurant très chic. "Mon rendez-vous de ce soir #mamanheureuse", a-t-elle noté en légende, dans un anglais impeccable.

De son côté, son fils, âgé de 20 ans, s'est amusé à lui répondre à travers sa story. "Mon rendez-vous de ce soir #filsheureux", a écrit Aurélien Enthoven, postant une photo de sa jolie maman, lunettes sur le nez et sourire aux lèvres.