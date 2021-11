Carla Bruni - Son fils Aurélien, un cigare à la main, se prend pour un sex symbol : elle réagit

S'agit-il de son costume d'Halloween de la semaine dernière ? Doit-on y voir un début de carrière dans le mannequinat, la musique ou le cinéma ? Toujours aussi actif sur les réseaux sociaux, Aurélien Enthoven s'est saisi de son compte Instagram ce jeudi 4 novembre 2021 pour partager une nouvelle photo. Un cliché sur lequel le jeune étudiant de 20 ans se la joue Jacques Dutronc.

Un cigare fumant à la main, le regard lointain et la mèche brune relevée : le fils de Carla Bruni et son ex-compagnon Raphaël Enthoven prend la pose et tente de reproduire le style rock de Jacques Dutronc. Un autoportrait qu'il apprécie particulièrement, puisqu'il l'a choisi pour nouvelle photo de profil ! Mais il s'agit bien là d'une "tentative" de sosie, comme il a pu déjà le faire avec dérision avec d'autres personnalités telles que le philosophe Nicolas Machiavel ou encore le compositeur Franz Liszt.

Cette publication n'a pas manqué de faire réagir sa célèbre maman. En commentaire, Carla Bruni a d'abord lancé un "Beau !", avant d'ajouter en Story : "Mais ne fume pas stp ?" Le ping-pong digital entre mère et fils ne s'est pas arrêté là puisque le Jacques Dutronc en herbe a répondu avec une citation de George Sand : "Le cigare engourdit le chagrin et remplit les heures solitaires d'un million de choses agréables." Finalement, l'épouse de Nicolas Sarkozy a répondu : "Certes mon amour, mais il intoxique les poumons."