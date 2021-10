Nicolas Sarkozy condamné : Enlacé tendrement par Carla Bruni, affichant un regard perçant

Le quotidien du couple est bouleversé par cette décision de justice. Le tribunal a toutefois demandé à ce que la peine soit directement aménagée, à domicile sous surveillance électronique. "Nicolas Sarkozy ne portera cependant pas de bracelet dans l'immédiat, la peine étant suspendue par l'appel et ne s'appliquera pas d'ici au second procès", précise l'AFP. Carla Bruni avait également témoigné de tout son soutien lorsque, il y a sept mois, il était devenu le premier ancien président de la Ve République à être condamné pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite "des écoutes". Il a fait appel de cette condamnation également.

Sur les réseaux sociaux, l'ex-chef de l'Etat a jugé que le droit "a été une nouvelle fois bafoué" par cette décision, estimant avoir été déjà sanctionné dans ce dossier par le Conseil constitutionnel, qui avait rejeté ses comptes de campagne en 2013 et l'avait condamné à rembourser les dépenses supérieures au plafond légal. "Je demande simplement que le droit soit appliqué pour moi comme pour n'importe quel autre justiciable", a poursuivi Nicolas Sarkozy, en ajoutant qu'il avait fait appel du jugement et qu'il irait "jusqu'au bout".

Carla Bruni-Sarkozy n'est évidemment pas la seule à afficher son soutien à l'ancien président. On imagine que ses quatre enfants, Pierre, Jean, Louis et Giulia figurent à ses côtés, ainsi que toute une partie de la classe politique. Les deux candidats à la présidentielle de 2022 Valérie Pécresse et Xavier Bertrand lui ont exprimé leur "amitié" et le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau a regretté la "sévérité aussi inhabituelle qu'exorbitante" du jugement. Quant au Premier ministre Jean Castex, il a lui aussi manifesté "à titre personnel" son "amitié" et son "affection" à Nicolas Sarkozy, dont il fut un collaborateur à l'Elysée entre 2010 et 2012.

"Il ne faut pas baisser la tête"

Nicolas Sarkozy était récemment sous les projecteurs pour la promotion de son dernier livre Promenades dans Punchline (Europe 1/Cnews). Intarissable sur la question de la culture et l'identité, l'homme politique avait réagi aux ennuis judiciaires auxquels il fait face. Evitant bien évidemment d'entrer dans les détails, il a déclaré à propos de ce qu'il décrit comme "des grands chagrins" : "J'ai pris cette expression pour être pudique mais tout le monde a des grands chagrins. Ma vie est plus exposée que les autres, c'en fait une vie différente. Mais j'ai une famille. Quand on a eu tellement de chance comme moi, il faut bien les payer. Il ne faut pas baisser la tête."