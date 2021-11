"Enfin !" Valérie Trierweiler aux anges : elle retrouve son fils Léonard, après des mois de séparation

Léonard Trierweiler, dont le papa est l'auteur et traducteur Denis Trierweiler, est âgé de 24 ans. Il s'est installé à New York en 2018 et est cuisinier dans le prestigieux restaurant nommé Le Bernardin, l'un des meilleurs au monde ! En 2019, Léonard Trierweiler a épousé sa compagne Jennifer : une nouvelle qui avait fait la fierté de sa maman. Malgré les kilomètres qui les séparent, mère et fils communiquent et partagent des instants de vie via les réseaux sociaux. Nul doute que le jeune amoureux des fourneaux profitera de la présence de sa maman pour lui préparer de bons petits plats.