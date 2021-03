Valérie Trierweiler le "coeur triste" : photo et message pour partager sa peine, Carla Bruni touchée

Samedi 20 mars 2021, Valérie Trierweiler a annoncé une dure séparation : son fils adoré, Léonard, devait de nouveau quitter la France à son grand désarroi. Il est retourné à New York, où il vit et travaille dans un chic restaurant.

Sur son compte Instagram, la journaliste et ancienne première dame a posté depuis l'aéroport de Roissy un selfie d'elle avec son garçon et la femme de ce dernier ; Jennifer qu'il a épousée en décembre 2019. En légende, elle écrit : "Que mon coeur est triste de laisser mon fils @leonard_trierweiler et sa jeune épouse @smiley_jenny repartir à #newyork. Mais la vie et le travail reprennent la bas quand tout est à nouveau à l'arrêt ici. #separation #confinement #monfils." Valérie Trierweiler avait plusieurs fois eu l'occasion de crier son manque de son fils depuis le début de la pandémie de coronavirus la privant de séjour aux Etats-Unis. Alors, quand Léonard avait finalement pu regagner la France car son établissement - Le Bernardin - avait fermé ses portes, elle avait sauté de joie à l'idée de pouvoir le revoir et profiter de lui.

Le jeune cuisinier désormais âgé de 24 ans, passé par l'école Ferrandi à Paris, était arrivé dans l'Hexagone en décembre 2020 "après 2 ans d'absence en France", avait-il annoncé sur Instagram. Nul doute qu'il doit être heureux de retourner derrière les fourneaux et de retrouver des clients.