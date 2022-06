Carla Bruni : Son magnifique fils Aurélien défile pour Versace et fait forte impression !

Il faut dire que le fils de Carla Bruni et de son ancien compagnon, l'écrivain et essayiste Raphaël Enthoven, a de qui tenir : avant d'être Première Dame et chanteuse, la cinquantenaire a été l'une des top-models les plus connues des années 90 dans le monde entier. D'ailleurs, elle avait défilé avec Versace il y a près de 30 ans et avait participé en 2018 aux retrouvailles des tops des années 90, avec Claudia Schiffer, Naomi Campbell ou encore Cindy Crawford.

Et on peut d'ores et déjà être sûr qu'elle est très fière de son rejeton, qui semble être bien parti pour lui succéder et qui pourrait faire un carton comme elle. Il y a quelques mois, elle avait même posé en couverture d'un magazine avec lui ! Après tout, il ne serait pas le seul enfant de top-model à suivre la voie de sa mère : Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford est déjà mannequin depuis plusieurs années. Quant à Mingus, le fils d'Helena Christensen (et de l'acteur de The Walking Dead, Norman Reedus), il a défilé notamment pour Calvin Klein.

Carla Bruni peut décidément être fière d'avoir inspiré ses enfants ! Si son fils la suit dans la mode, sa fille Giulia se dirige plus vers la chanson : à 10 ans et demi, la petite fille, née de son union avec Nicolas Sarkozy, s'amuse souvent à fredonner avec sa célèbre maman qui partage ces beaux moments avec ses abonnés. Sans jamais montrer son visage : depuis sa naissance, la fillette est très protégée tout comme son frère l'a été avant elle.