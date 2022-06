Carla Bruni : Défilé dans des robes osées et échancrées, à 54 ans, elle impressionne !

Carla Bruni semble ne pas pouvoir perdre de son sex-appeal. À 54 ans, la femme de Nicolas Sarkozy continue de faire sensation à chacune de ses apparitions, que ce soit sur les marches du Palais des Festivals de Cannes, ou bien encore sur son compte Instagram. Ce vendredi 10 juin, la star franco-italienne a dû faire le plus grand plaisir de ses nombreux abonnés. La mère d'Aurélien, 20 ans, né de sa relation avec l'essayiste Raphaël Enthoven, et de la petite Giulia, 10 ans, fruit de ses amours avec l'ancien président, a fait un véritable défilé de looks tous plus sexy sur le réseau social.

"Heartbreaker dress", a écrit la chanteuse en commentaire d'une photo postée en story sur laquelle on la voit poser dans une superbe robe marron très échancrée. Une robe signée We are Marcia, marque de la créatrice parisienne Emma Reynaud, que Carla Bruni ne manque pas de mentionner dans ce post, où elle est définitivement la plus belle des influenceuses. Elle dévoile grâce à cette robe, comfy et sexy, ses jambes de rêve. Puis c'est dans une robe bleue de la griffe parisienne que Carla Bruni apparaît sur une deuxième photo. Une robe très ouverte sur les côtés qui, là encore, sied parfaitement au top star des podiums des années 1990.

Défilé de looks sexy

Enfin, Carla Bruni a posté deux photos d'elle en simple jean porté avec un soutien-gorge noir, et un chapeau. Là encore, le résultat est parfait. La quinquagénaire est canon. De retour de Cannes, où elle a capté toute l'attention dans une robe de sirène ou encore en nuisette au bras de Nicolas Sarkozy, l'artiste continue de faire le show. Pour le plus grand plaisir de ses innombrables fans. Et quand elle ne prend pas la pose, c'est son fils Aurélien qui assure la relève. Récemment, le beau gosse de 20 ans apparaît en couverture de CAP 74024, faisant naturellement la fierté de sa mère.

"Merci CAP 74024 pour cette Une fantastique avec mon fils Aurélien Enthoven. Je suis une maman très fière", a-t-elle partagé sur Instagram. Torse nu sous une veste en jean, Aurélien Enthoven dévoile son superbe corps et prouve qu'il a bien hérité de la beauté légendaire de sa maman.