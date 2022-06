Carla Bruni maman fière : son séduisant fils Aurélien en Une de magazine, elle l'acclame

Comme toutes les mammà italiennes du monde, Carla Bruni est une maman poule avec ses enfants. L'artiste de 54 ans a d'ailleurs profité du moindre moment passé en famille avant que son grand garçon, Aurélien, 20 ans, ne prenne son envol et se lance dans la vie. Le jeune homme, né de sa relation avec l'essayiste Raphaël Enthoven, s'est installé à New York. Un crève-coeur pour sa maman, dont le titre La chambre vide sorti en 2020 illustre sa détresse. La distance n'empêche pas Carla Bruni de garder un oeil sur son garçon. Aurélien a d'ailleurs fait la fierté de sa mère en posant en couverture de magazine.

CAP 74024 consacre la Une de son dernier numéro à Aurélien Enthoven. Le mannequin en herbe a été immortalisé par le photographe Marcus Cooper. D'abord sérieux, on découvre au fil des pages des photos bien plus fun où le fils de Carla Bruni et Raphaël Enthoven affiche un sourire charmeur à faire fondre tous les lecteurs. Sa mère la première. Si le mannequin d'un jour (ou peut-être plus) a publié cette grande première sur son compte Instagram, la maman s'est empressée de faire de même.