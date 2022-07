Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, propriétaires d'un domaine : rares confidences sur un nouveau projet "excitant"

Après avoir conquis le monde de la musique et celui de la politique, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy sont prêts à conquérir celui du vin. Au magazine Gala, la chanteuse de 54 ans a ouvert grand les portes du château d'Estoublon, immense bâtisse qu'ils ont acquise avec deux associés pour se lancer dans le business de l'oenologie avec leur propre vin, baptisé Roseblood : "Ce sont mon mari et nos deux associés qui ont souhaité s'embarquer dans cette aventure. C'est passionnant mais aussi un peu troublant puisque ça touche à un domaine et un savoir-faire que je ne connais pas du tout. Mais nous sommes bien organisés."

Pour se laisser guider dans l'affaire, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy ont fait appel à des professionnels et passionnés du métier : "Notre oenologue Anaïs Maillet, grâce à son savoir-faire, fabrique le vin et nous l'assistons, majoritairement dans la partie créative. [...] Ce qui m'impressionne le plus, c'est la vibration que je ressens chez quelqu'un. [...] Avec l'équipe d'Estoublon, si passionnée par ce métier tellement spécifique, important, minutieux, précis, je n'ai jamais senti de distance. Nous avons travaillé main dans la main et j'ai énormément appris grâce à eux."

Au domaine d'Estoublon, Carla Bruni se sent comme chez elle : "Il y a des endroits comme celui-ci qui sont irrésistibles. Sans parler du domaine en lui-même, il est situé dans la région des Alpilles, unique avec ses paysages extraordinaires de beauté et de poésie. Je trouve même qu'il y a un parfum spécial dans le vent que l'on ne trouve que là-bas." Se lancer dans cette nouvelle aventure a donc été exaltant : "C'est une satisfaction spéciale. Je dirais même plus comme chaque nouveau projet, il me procure de l'excitation, il me rend vivante !"

La chanteuse, très à l'aise dans cette atmosphère et ce nouvel environnement, se permet même de rêver un jour de transformer le château en salle de concert : "J'ai déjà écrit plusieurs chansons dans le château, déclare-t-elle. Il y a plusieurs salles où l'on peut s'isoler et, régulièrement, je m'y rends, la nuit, avec ma guitare et je laisse venir l'inspiration. Je n'ai jamais joué ici, mais j'adorerais ça. Mes musiciens aussi en seraient ravis. Ce n'est pas en projet pour l'instant mais sait-on jamais." Qui sait, peut-être présentera-t-elle un duo avec sa fille Giulia, graine de chanteuse...