Carla Bruni-Sarkozy : Ce projet qui n'a rien à voir avec la musique dans lequel elle s'investit !

On savait Carla Bruni attachée au sud de la France, à la culture méditerranéenne et à la Provence... Mais l'aurait-on imaginée en tant que créatrice de vin au chant des cigales, ou en train de remettre sur pied un château datant du Moyen-Âge ? Pas vraiment ! Cependant, la chanteuse aime surprendre, sortir des sentiers battus et s'investir dans des projets qui lui semblent importants. Et c'est le cas du Château d'Estoublon, dans lequel elle s'est entièrement impliquée.

Un domaine situé en plein coeur de la Provence, sur les terres d'Alphonse Daudet et dont l'histoire est chargée : au sommet de sa grandeur au Moyen-Âge, il est pillé, entièrement détruit puis reconstruit au XVIIème siècle. Il sera ensuite de nouveau laissé à l'abandon et malgré une série qui s'y déroule dans les années 70, tombe complètement en ruines.

Mais c'était sans compter sur l'obstination de plusieurs passionnés de la région, dont le couple Sarkozy, qui se s'est donné pour mission de le remettre debout. Il faut dire que le lieu compte beaucoup pour l'ancienne première dame : "Mon mari et moi sommes tombés amoureux d'Estoublon il y a trois ans", a-t-elle raconté à Paris Match. "Le lieu est très inspirant. Il concentre toute la magie de la terre et de la lumière de la région, une des plus belles du monde. J'ai passé beaucoup de nuit à écrire au château. Je n'ai pas spécialement de coin à moi car tout est cosy."

Un éden en Provence

Et la mission est réussie : le domaine est redevenu un véritable petit paradis. Producteur d'huiles d'olive pour les plus grandes tables de France, il est également un grand producteur de vin. Deux domaines dans lesquels Carla Bruni s'implique. "J'aime aussi aller observer le travail dans le domaine, où le savoir-faire de l'équipe mêle tradition et modernité", raconte-t-elle au magazine. Et elle a même composé... un vin rosé, qui sera vendu à partir de cet été !

"Nous avons travaillé ensemble dès le millésime 2020", complète Anaïs Maillet, l'oenologue et directrice d'exploitation du domaine. "L'objectif était d'obtenir un assemblage qui nous ressemble. Carla et moi aimons les vins élégants, subtils et frais". Nul doute que les amateurs vont se précipiter sur les bouteilles dès leur arrivée sur le marché.