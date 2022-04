Carla Bruni s'exprime sur le choix controversé de son mari Nicolas Sarkozy

Récemment, la grande amie de Brigitte Macron s'était manifestée sur le réseau social pour défendre son mari hué lors du meeting des militants de Valérie Pécresse peu avant le premier tour. L'auteure-compositrice-interprète avait publié sur Instagram un extrait de sa chanson Le Petit Guépard, un titre qui fait expressément référence à son célèbre mari. En légende, elle précise d'ailleurs : "Gare au guépard."

Il faut dire que le silence de Nicolas Sarkozy pour sa famille politique et Valérie Pécresse dans un premier temps, et son soutien aujourd'hui au président sortant, qui l'a rapidement remercié, crée des tensions. Selon Le Parisien qui a récolté les impressions de différentes personnalités du parti LR qui a fait moins 5% au premier tour, n'a pas été apprécié par tout le monde chez les Républicains où certains parlent de "trahison" quand d'autres avouent comprendre cette position. "La position de LR est la bonne", défend au Parisien Frédéric Péchenard, vice-président de LR et proche de Nicolas Sarkozy qui ne ferme pas pour autant la porte à un accord avec Macron : "S'il veut nous proposer quelque chose, on verra bien. Faut savoir si on veut disparaître complètement ou continuer à exister mais c'est prématuré d'en parler." Les législatives en juin prochain vont éclaircir les choses sur le sujet.