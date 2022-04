Présidentielles 2022 : Nicolas Sarkozy votera Emmanuel Macron et explique pourquoi

En choisissant de voter pour la figure de la République en marche, Nicolas Sarkozy souhaite se placer au-dessus des luttes partisanes et agir avec "clarté et constance" : "Le contexte international et la situation financière sont graves et imposeront des décisions difficiles et urgentes. Ils exigeront des choix qui engageront la France pour les cinq années à venir. La fidélité aux valeurs de la droite républicaine et à notre culture de gouvernement doit nous conduire à répondre à l'appel au rassemblement d'Emmanuel Macron en vue de l'élection présidentielle."

Ce dimanche 10 avril, Nicolas Sarkozy s'est rendu "dans son bureau de vote du 16e arrondissement de Paris, tôt le matin, puis a passé la journée et la soirée chez lui, villa Montmorency, à regarder le résultat du scrutin devant sa télévision", a écrit Le Parisien. Selon les informations du quotidien, il n'a pas envoyé le moindre message de réconfort à Valérie Pécresse, elle qui a enregistré le pire score de la droite dans une élection majeure : 4,79 %, un chiffre sous la barre des 5% lui permet pas de rembourser sa campagne.

Durant l'aventure électorale de Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy n'a pas été tendre avec son ancienne ministre : "Elle n'a pas d'idées. Tellement pas qu'elle essaie de reprendre les miennes... mais sans jamais me citer", s'agaçait-il en off selon Le Parisien devant un visiteur. Son meeting au Zénith de Paris n'a fait que renforcer l'opinion du mari de Carla Bruni-Sarkozy. A l'inverse, la proximité avec le président Macron a toujours été manifeste, malgré des désaccords durant la crise sanitaire. Le couple Sarkozy est par ailleurs en très bons termes avec la première dame Brigitte Macron. À voir si cette déclaration se prolonge par une alliance dans le cadre des législatives, comme l'indique Le Parisien, à l'heure où le parti LR s'est littéralement effondré.