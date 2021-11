"Ils sont à deux doigts de se rouler une pelle" : Emmanuel Macron la main sur le genou de Nicolas Sarkozy

La formule de la présentatrice de l'émission C à vous, Anne-Elisabeth Lemoine, aura bien fait sourire ce 18 novembre 2021 sur France 5. En présence de ses invités, Nathalie Schuck et Olivier Beaumont, auteurs du livre Chéri, j'ai rétréci la droite - Dans les secrets de la relation Macron/Sarkozy (éditions Robert Laffont), l'animatrice est revenue sur une scène particulière du quinquennat du président de la République, lorsqu'il se montre très tactile avec l'ancien dirigeant le 31 mars 2019, durant la cérémonie en hommage aux résistants du Plateau des Glières en Haute-Savoie.

"Ils sont à deux doigts de se rouler une pelle. Se serrer la main, c'est une chose, mais poser la main sur le genou de Sarkozy, image que l'on revoit en ce moment et par laquelle vous démarrez votre livre. C'est un geste d'une intimité inouïe", déclare Anne-Elisabeth Lemoine. Nathalie Schuck, grand reporter au Point, précédemment au Parisien - Aujourd'hui en France, replace ensuite le contexte de cette scène : "On est à deux mois des élections européennes. Quand les Républicains voient ça, ils deviennent complètement fous. (...) Ça dit beaucoup de leur relation au début du quinquennat. C'est-à-dire que ce sont deux hommes qui ne se connaissaient pas et qui ont appris à se connaître. (...) Emmanuel Macron qui est quand même quelqu'un qui a très envie de fracturer la droite, comprend que Nicolas Sarkozy peut lui servir de bélier. Et donc du coup, il commence à avoir des gestes d'affection assez marqués, pour se démarquer notamment de François Hollande qu'il déteste tous les deux, qu'ils appellent le pingouin."

Pour gagner l'attention de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron multiplie les gestes envers lui : il envoie des motards pour escorter le cortège funèbre de la mère de Nicolas Sarkozy. Il fait un avancement pour ses gardes du corps. "Nicolas Sarkozy a cette formule, lui il est poli, pas comme l'autre", ajoute la journaliste.

Au début de son mandat, Emmanuel Macron peut donc compter sur l'appui du leader puissant de la droite. L'épouse du locataire de l'Elysée, Brigitte Macron , est aussi une alliée dans cette relation. Nicolas Sarkozy écrivait à son propos dans son livre Passions : "J'ai été sensible à la sincérité et à la simplicité de Brigitte Macron. C'est une femme de qualité." Son épouse Carla Bruni-Sarkozy est aussi proche de la first lady. "Nous nous entendons très bien et nous éprouvons toujours beaucoup de plaisir à nous voir", expliquait Brigitte Macron dans Gala.

Le point de rupture : la pandémie

La relation entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron a toutefois connu des difficultés, notamment à partir de 2020. Le vainqueur de 2007 a reproché le manque d'autorité de l'actuel président à plusieurs reprises en faisant un lien avec le fait qu'il n'ait pas d'enfant, que ce soit durant la crise des Gilets jaunes ou celle de la pandémie de covid-19. Ce que l'ouvrage Chéri j'ai rétréci la droite explore dans sa deuxième partie. "On a eu les retards sur les masques, les ratés sur les tests et, maintenant, on se gaufre sur les vaccins. Ça va durer encore longtemps ?", a clamé Nicolas Sarkozy en off d'après les auteurs.