"Elle l'adore" : Cette ex-première dame devenue grande amie de Brigitte Macron

Brigitte Macron est entraînée dans le tourbillon d'une nouvelle campagne électorale, cinq ans après celle qui a valu la victoire à son mari Emmanuel Macron. Ce dernier a enfin officialisé sa candidature, bousculée par l'actualité internationale. Le voilà en marche vers les présidentielles, plus que jamais aux côtés de son épouse. Elle est maintenant bien aguerrie à l'exercice, sait être discrète quand il le faut, et rayonner à d'autres occasions, pour défendre de nobles causes notamment, comme la protection des enfants. Expérimentée, elle a pu aussi compter sur sa proximité avec une autre first lady avec qui elle a noué une belle amitié citée dans la dernière édition de Paris Match : Carla Bruni-Sarkozy.

La relation entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron n'a pas été toujours très simple. Si les deux chefs d'état étaient très proches au début du mandat du leader de LREM, la gestion du covid-19 ou encore les affaires judiciaires de la figure des Républicains ont provoqué des tensions entre eux. Mais entre leurs deux femmes, c'est le grand amour ! Ainsi dans Paris Match, on lit que Brigitte Macron "adore" Carla Bruni. "Nous sommes entre nous : sans maris, ni présidents. Et ils se demandent vraiment ce que l'on se raconte. Nicolas essaie toujours de venir pour tendre l'oreille", racontait déjà l'interprète de Quelqu'un qui m'a dit dans Gala. Brigitte Macron parlait sans se cacher d'une véritable "complicité" entre elles dans cette revue. Elles ont en commun la lutte contre le sida, "viscérale" pour l'artiste, comme le précise Paris Match, en raison du décès de son frère Virginio, atteint de cette maladie. Elles déjeunent régulièrement ensemble et cette amitié est aussi partagée avec Nicolas Sarkozy.

Dans le livre Chérie, j'ai rétréci la droite, une amusante anecdote liait les deux personnalités. "Ce qu'elle aime chez Sarko, c'est qu'il respecte les horaires, confirme un proche de la Première dame dans ce livre. Emmanuel ne sait pas terminer une soirée, ça peut s'éterniser très longtemps. Quand Sarkozy va à un dîner prévu pour s'achever à 22 heures, à 22h01 il est dans sa voiture ! Elle apprécie." De leurs côtés, Emmanuel Macron et Carla Bruni-Sarkozy sont "plus fantasques et se laissent facilement emporter par la foule dans une soirée".

