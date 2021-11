Carla Bruni-Sarkozy : Ses tendres mots pour son frère Virginio, mort du sida

En 2006, le frère deCarla Bruni, Virginio, mourrait du sida. Un drame terrible pour le mannequin qui est toujours resté inconsolable face au décès de son bien-aimé frère. Le 28 novembre 2021, la femme de Nicolas Sarkozy a souhaité lui rendre hommage en publiant plusieurs clichés de famille et en lui adressant les paroles de sa chanson Salut Marin (issue de son album Comme Si de Rien N'Etait sorti en 2008), qui lui est dédiée.

"Mon cher frère , j'espère que tu as entendu ma chanson là où tu es et surtout j'espère qu'elle te plaît... je l'ai écrite pour toi et aussi pour tous les marins : homme libre, toujours tu chériras la mer de Charles Baudelaire" écrit la maman d'Aurélien Enthoven et de Giulia Sarkozy avant d'ajouter les paroles de ce titre si cher à son coeur : "Salut marin, bon vent à toi / Tu as fait ta malle / Tu as mis les voiles / Je sais que tu ne reviendras pas / On dit que le vent des étoiles / Est plus salé qu'un alizé / Plus entêtant qu'un mistral / Au revoir marin, tu vas manquer / Tes yeux bleus, ton air d'amiral..."