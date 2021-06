Brigitte Macron et Carla Bruni plus amies qu'on ne le pense, leurs maris curieux de leurs "déjeuners"

Pas de rivalité qui tienne entre les premières dames de France. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Gala du 24 juin 2021, Brigitte Macron et Carla Bruni ont révélé la profonde amitié qui les lie toutes les deux et ce, depuis déjà plusieurs années. Unies par les liens sacrés de l'Elysée, les épouses d'Emmanuel Macron et de Nicolas Sarkozy ont affiché leur complicité par écrans interposés, entre Paris et Marrakech, avec la chanteuse Vitaa dans le rôle de journaliste.

"Il y a une complicité, une certaine connivence même, comme il en existe entre des personnes qui, sans se connaître, ont vécu des expériences proches, l'actuelle locataire du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré a-t-elle affirmé. Les conjoints ne sont pas préparés à cette fonction qui n'en est d'ailleurs pas une (...). Très vite après être arrivée à l'Elysée [en 2017, NDLR], j'ai échangé avec les premières dames qui m'avaient précédée [Anne-Aymone Giscard d'Estaing, Bernadette Chirac, Valérie Trierweiler, NDLR]. J'ai écouté très attentivement et retenu ce qu'elles m'ont dit." Pour Carla Bruni, "il y a peu de femmes qui ont connu cette position, donc cette complicité, cette amitié est immédiate".

Au-delà de ses talents de chanteuse et de musicienne, c'est l'humour "décapant" de Carla Bruni qui a séduit Brigitte Macron. "Personne ne peut résister à Carla. Je n'essaie même pas. On se rencontre dans les événements officiels, malheureusement aussi à des enterrements où on ne peut pas du tout se parler", a expliqué l'ancienne professeure de français de 68 ans, en faisant ainsi référence aux obsèques de Jacques Chirac en septembre 2019, celles de Johnny en décembre 2017 ou encore celles de Jean d'Ormesson qui s'étaient tenues la veille.

Une sympathie à l'italienne

"On se voit en privé. On organise des déjeuners. Et là, je peux vous garantir que la parole est totalement libre", Brigitte Macron a-t-elle confié. Des rendez-vous discrets mais non moins chaleureux, auxquels leurs conjoints respectifs ne sont pas conviés ! "Nous sommes entre nous : sans maris, ni présidents, a ajouté la chanteuse de 53 ans. Et ils se demandent vraiment ce que l'on se raconte. Nicolas essaie toujours de venir tendre l'oreille !"

En plus de s'appeler et de s'envoyer des messages "à chaque fois que l'une a un moment fort dans son actualité", Carla Bruni entretient cette "sympathie à l'italienne" en offrant son aide dès que le besoin s'en fait sentir : "Si je peux faire quoique ce soit pour aider Brigitte, je le ferai. Je le ferai parce que c'est une femme d'une humanité, d'une gentillesse et d'une simplicité extraordinaire."