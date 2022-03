Brigitte Macron : Pourquoi son séjour avec ses petits-enfants a été écourté...

Le 4 mars 2022 était la date limite pour obtenir le nombre de parrainages suffisants, c'est-à-dire 500, pour pouvoir participer à l'élection présidentielle du mois d'avril. La veille, le président sortant Emmanuel Macron a annoncé sa candidature officielle et a fait publier une lettre aux Français dans plusieurs titres de presse quotidienne régionale. Le locataire de l'Elysée emmène dans cette nouvelle bataille son épouse Brigitte Macron, son alliée infaillible depuis 2017. Paris Match s'intéresse à la femme qu'elle est devenue au fil de ce mandat, à l'aube de ses 69 ans. Si elle n'a jamais manqué de soutenir son mari durant ce quinquennat, elle a évidemment moins de temps à consacrer à sa famille comme le raconte le magazine.

Dans la dernière édition de Paris Match, la sophistiquée Brigitte Macron a droit à plusieurs pages pour un portrait fouillé de la première dame de France. Un rôle qui lui tient à coeur mais qui n'est pas sans conséquences sur ses proches. Ainsi, celle qui adore ses petits-enfants - elle en a sept, progéniture de Laurence, Sébastien et Tiphaine -, n'a pas pu profiter comme elle l'espérait de vacances avec eux : "Et maintenant la guerre en Ukraine qui l'a contrainte à écourter son séjour avec ses petits-enfants sur les pistes de Valloire." Une déception qui n'est évidemment rien au regard de l'actualité et de la guerre qui détruit ce pays frontalier de la Russie belliqueuse de Vladimir Poutine. Mais la preuve que l'agenda de Brigitte Macron est intimement lié à celui de son mari, pour peut-être cinq ans de plus s'il est réélu le 24 avril prochain.

Sur RTL en janvier dernier, la discrète mais pas effacée Brigitte Macron avait évoqué son rôle de grand-mère. L'ex-professeure de lettres a confié être obligée de se tenir éloignée de ses petits et s'interdire par exemple d'aller les chercher à l'école, pour les préserver : "C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça, je l'ai compris. Jamais je ne ferais une sortie d'école pour aller chercher mes petits-enfants." La vie plus simple à laquelle elle aspirait l'automne dernier n'est pas encore devant elle, mais elle s'adaptera. Pour Noël prochain si les conditions sanitaires le permettent cette fois, elle pourra organiser un chaleureux Noël de l'Elysée comme celui de 2017 auquel sa famille avait assisté et notamment Alice, âgée de 4 ans à l'époque, la petite dernière. Comme ses cousins Camille, Paul, Élise, Aurélie, Emma, Thomas, elle appelle le président de la République "Daddy".

Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine Paris Match du 4 mars 2022