Diaporama Brigitte Macron : Pourquoi son séjour avec ses petits-enfants a été écourté...

Brigitte Macron reçoit sa fille Tiphaine, son gendre Antoine et leurs enfants Aurèle et Elise, pour l'anniversaire de cette dernière, à son domicile au Touquet. Le 6 mai 2017

Emmanuel Macron avec sa femme Brigitte Macron, sa petite-fille Emma (fille de Laurence Auzière), Tiphaine Auzière et son compagnon Antoine - Le président-élu, Emmanuel Macron, prononce son discours devant la pyramide au musée du Louvre à Paris, après sa victoire lors du deuxième tour de l'élection présidentielle le 7 mai 2017.

Sébastien Auziere, sa femme Christelle et leurs enfants Camille et Paul lors de la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron au palais de l'Elysée le 14 mai 2017