Nicolas Sarkozy hué et dans une "colère froide" : Carla Bruni réagit !

Cela faisait des semaines que les relations étaient tendues entre Valérie Pécresse et l'ancien président de la République et figure LR, Nicolas Sarkozy. Depuis ce dimanche 3 avril 2022 et le meeting de la candidate à la présidentielle à Paris, elles sont désormais au plus mal depuis que des militants ont hué l'ex-dirigeant après l'évocation de son nom - il était absent de l'événement. De quoi le mettre dans une "colère froide". Dans cet épais brouillard de tensions, d'aigreur et d'agressivité, sa femme Carla Bruni a réagi à sa façon.

Lors du rassemblement de Valérie Pécresse au Parc des expositions parisien, à une semaine du premier tour, Nicolas Sarkozy a été conspué par une partie du public au moment où Yann Wehrling, conseiller régional d'Île-de-France, est revenu sur le bilan écologique de Nicolas Sarkozy. "Ce n'est absolument pas la réaction que je cherchais. Bien au contraire. Vous devriez l'applaudir, parce que c'est lui qui a fait le Grenelle de l'environnement", a-t-il précisé, voyant la réaction de certains militants. D'après des membres de l'entourage de l'ex-ministre de l'Intérieur qui se sont confiés à RMC, "il n'est pas énervé mais plutôt dans une colère froide".

Valérie Pécresse, dépassée par Marine Le Pen dans les intentions de vote du premier tour, a tenté d'éteindre la polémique sur les ondes de RTL : "Tous les orateurs qui ont pris la parole hier ont parlé de Nicolas Sarkozy avec beaucoup de respect et l'ont fait applaudir." Les choses semblent dans tous les cas visiblement mal parties pour que la présidente de la région Ile-de-France reçoive un quelconque soutien de sa part. "Il n'a jamais été emballé", a déclaré un proche, précisant qu'il va peut-être révéler sa préférence "après le premier tour."

Première alliée de Nicolas Sarkozy, son épouse Carla Bruni a réagi à cette "affaire" avec sa meilleure arme : la musique. L'auteure-compositrice-interprète a publié sur son compte Instagram un extrait de sa chanson Le Petit Guépard, un titre qui fait expressément allusion à son célèbre mari. En légende, elle précise d'ailleurs : "Gare au guépard."