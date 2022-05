Carla Bruni jalouse avec Nicolas Sarkozy : "Les croche-pieds à l'italienne, ça me connaît !"

Carla Bruni a croisé des goujats dans sa vie. Donald Trump le premier. L'ancien président américain a osé révélé au monde entier avoir entretenu des relations intimes avec le mannequin. Ce qui est bien sûr faux ! Une idée qui dégoûte la chanteuse de 54 ans. Dans les pages du magazine Numéro, Carla Bruni a évoqué cet épisode très gênant où sa vie a été intimement liée à celle de Donald Trump sans qu'elle n'ait son mot à dire : "Quand sa liste de prétendues conquêtes est sortie dans le Washington Post, je peux vous dire qu'on était toutes au bout de notre vie. Je l'ai d'ailleurs appelé à ce sujet pour lui demander de s'expliquer."

Son genre d'homme n'a rien à voir avec la caricature que représente le mari de Melania Trump. Elle l'a d'ailleurs trouvé au détour d'une soirée chez un ami commun à l'automne 2007 : Nicolas Sarkozy. A l'époque, le président de la République française divorce de Cécilia Attias et ne s'attend pas à croiser celle qui fera de nouveau chavirer son coeur. Jacques Séguéla, organisateur du fameux dîner, a assisté à leur coup de foudre. L'histoire dure et la vigilance de Carla Bruni n'y est peut-être pas pour rien.

Que celles qui s'approchent d'un peu trop près de son mari soient sur leurs gardes : Carla Bruni ne se laisse pas faire. "L'extermination serait absolue et immédiate, suivie de l'intimidation de l'être aimé à grand renfort de menaces et de coups. Et ça, mon mari, il le sait ! confie-t-elle toujours à Numéro. Quant à la fabuleuse gourgandine de 27 ans qui déboule façon Gisele Bündchen pour faire les yeux doux à mon homme, si elle tombe avant d'arriver, il ne faut pas qu'elle se demande pourquoi. Les croche-pieds à l'italienne, ça me connaît !"

En 2019 déjà, au micro de France Inter face à Léa Salamé, Carla Bruni évoquait son côté légèrement possessif : "Je ne suis pas d'un tempérament très jaloux. Après, si mon mari fait Tex Avery devant une jolie femme, je lui coupe la gorge. Donc il ne le fait pas." Depuis qu'ils se sont dit 'oui' en février 2008, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni n'ont d'yeux que l'un pour l'autre. Carla Bruni l'a enfin trouvé, Le plus beau du quartier. Et elle n'est pas près de le lâcher.