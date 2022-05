Carla Bruni évoque sa prétendue relation avec Donald Trump... et le démonte !

Fulgurante, c'est le mot qui nous vient pour qualifier l'ascension de Carla Bruni. Depuis que la belle Italienne a mis un pied sur les podiums et défilé pour les plus grandes maisons de couture, elle n'a pas arrêté. En septembre dernier, elle défilait encore pour la prestigieuse marque Balmain. En parallèle de cette carrière, Carla Bruni s'est aussi lancée avec brio dans la chanson. Ses albums se vendent comme des petits pains. À 54 ans, Carla Bruni a le monde à ses pieds. Les hommes, aussi. Si elle partage la vie de Nicolas Sarkozy depuis 2007, un autre homme politique, bien moins classe et charismatique, aurait bien aimé atterrir dans ses filets.

A l'époque, Carla Bruni se voit bien malgré elle mêlée à une sombre affaire de couple avec... Donald Trump ! Le futur président américain, fraîchement séparé de sa compagne Marla Maples, confirme les rumeurs de la presse affirmant qu'il est en couple avec le mannequin. Fidèle à son image, il se vante d'avoir eu une intimité avec Carla Bruni. Des faits qu'elle a fermement démentis. Elle est d'ailleurs allée beaucoup plus loin dans une interview pour le magazine Numéro.

Cette idylle n'a jamais eu lieu : "Ma prétendue relation avec Donald Trump est une pure fiction. C'est d'ailleurs lui qui a fait courir ce bruit, comme il l'a fait avec de nombreuses autres femmes" affirme-t-elle en révélant que le politique lui-même a contacté les journalistes en se faisant passer pour un attaché de presse pour raconter la vie imaginaire de Donald Trump avec les femmes, dont Madonna et Kim Basinger.

"Quand sa liste de prétendues conquêtes est sortie dans le Washington Post, je peux vous dire qu'on était toutes au bout de notre vie, poursuit Carla Bruni. Je l'ai d'ailleurs appelé à ce sujet pour lui demander de s'expliquer. Je pense surtout que c'était un système de diversion médiatique qu'il utilisait dans ces années-là pour détourner l'attention de ses affaires ou du sujet embarrassant du jour, et dont j'ai été l'une des victimes collatérales." Une réponse, très piquante, qui ne manque pas de sel.