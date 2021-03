Donald Trump : Des employés balancent sur ses dernières heures à la Maison Blanche

Ils restent, les présidents défilent. Le personnel de la Maison Blanche a assisté à des scènes historiques auxquelles le grand public n'est pas censé avoir accès. Des employés de la résidence des présidents ont fait de rares confidences sur la passation de pouvoirs singulière entre Joe Biden et Donald Trump, dans les pages du New Yorker, le 2 mars 2021.

D'après l'un d'entre eux, leurs deux familles sont "le jour et la nuit", surtout lorsqu'il s'agit de respecter les précautions sanitaires. De quoi expliquer la véritable épidémie de Covid-19 qui s'est emparée de l'équipe de campagne de Donald Trump en septembre dernier.

Les employés donnent particulièrement de détails concernant le dernier jour de Donald Trump, le 20 janvier dernier. Avant de quitter définitivement la Maison Blanche, le président et son épouse Melania ont fait rassembler tous les membres du personnel dans une même pièce afin de les remercier pour leur travail pendant son mandat. Aux alentours de 8 heures du matin ce jour-là, l'ancien couple présidentiel quittait leur résidence temporaire afin de rejoindre le soleil de Floride.

Quelques heures après, les employés de la Maison Blanche étaient sur le qui-vive pour accueillir Joe Biden et sa famille . La première chose qu'il a faite a été de saluer le personnel. "La famille Biden est arrivée et la première chose qu'ils ont faite était d'accueillir le staff. Nous étions très flattés, normalement nous les rencontrons dans les premiers jours ou les premières semaines, mais jamais dans les premières minutes", a souligné un employé auprès du New Yorker. "Nous sommes heureux d'être là aussi", leur aurait dit Joe Biden.