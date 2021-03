Diaporama Donald Trump : Des employés balancent sur ses dernières heures à la Maison Blanche

Donald Trump et sa femme Melania montent, pour la dernière fois, à bord de Air Force One sur la base Andrews, pour s'envoler vers la Floride, le jour de l'investiture du nouveau président des Etats-Unis. Le 20 janvier 2021

Melania et Donald Trump quittent la Maison Blanche après un mandat de quatre ans, avant d'embarquer en hélicoptère pour la base St-Andrew, le 20 janvier 2021. @Al Drago / Pool via CNP

Donald Trump et sa femme Melania arrivent sur la base Andrews, après avoir quitté la Maison Blanche à Washington avant l'investiture du nouveau président. L'ancien président des Etats-Unis a prononcé un discours, avant d'embarquer pour la dernière fois à bord de Air Force One pour s'envoler pour la Floride et rejoindre sa propriété de Mar A Lago. Le 20 janvier 2021