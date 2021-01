Melania Trump souriante et en noir pour quitter la Maison Blanche

Un jour nouveau pour les États-Unis. Donald Trump a officiellement quitté la Maison Blanche mercredi 20 janvier 2021. Quittant à pied le temple du pouvoir américain, le président sortant était accompagné de son épouse, Melania Trump, toute de noir vêtue, en tailleur, sac et larges solaires. Première dans l'Histoire du pays, le républicain n'accueillera pas son successeur Joe Biden pour la cérémonie d'investiture.

Au lieu de croiser le démocrate, Donald Trump a préféré quitter la Maison Blanche par hélicoptère à l'aube. Avant d'embarquer avec l'ancienne First lady, il a souligné un mandat "fantastique de quatre ans", "l'honneur d'une vie", remerciant même la presse pour quatre - longues et parfois douloureuses - années de service.

Après leur départ de la Maison Blanche, Melania et Donald Trump ont tout de même tenu à respecter la tradition. Ainsi, 21 coups de canon ont été tirés depuis la base militaire d'Andrew avant que le couple présidentiel ne prenne la parole. "Nous reviendrons d'une manière ou d'une autre (...) Nous avons reconstruit cette économie deux fois, à cause de cette épidémie. Mais pensez à nous quand vous verrez des chiffres économiques records", a prévenu Donald Trump à la fin de son discours, anticipant déjà la croissance probable du pays d'après-crise.

"Avoir été votre première dame a été le plus grand honneur de ma vie. Merci pour votre amour, pour votre soutien. Vous serez dans mes pensées et à travers mes prières. Que dieu vous bénisse et vos famille. Que dieu bénisse l'Amérique", a salué Melania Trump, un large sourire aux lèvres.

Contrairement à ce qu'on a parfois pu observer lors de déplacements, elle tenait volontiers la main de son mari après les discours - sur la chanson YMCA des Village People - jusqu'au tarmac de la base militaire. Ils ont embarqué pour la dernière fois dans le Air Force One avec le reste du clan Trump pour rejoindre la Floride, où se trouve le country-club de l'ancien milliardaire, Mar-a-Lago, leur nouvelle demeure.