Joe Biden : Ce choix "historique" du nouveau président parmi ses ministres...

Joe Biden va devenir le 46e président des Etats-Unis au grand désarroi de Donald Trump et de ses partisans les plus extrêmes. Le nouveau locataire de la Maison Blanche, qui prêtera serment dans un Washington barricadé et sans public - des milliers de drapeaux ont été installés à la place - veut aller vite pour tourner la page du Trumpisme. Cela commence par les choix au sein de sa propre administration.

Le nouveau président élu a ainsi annoncé, mardi 19 janvier 2021, qu'il nommait ministre adjointe de la Santé Rachel Levine, une experte transgenre en pédiatrie et psychiatrie, actuellement directrice de la Santé dans l'Etat de Pennsylvanie, une première "historique". Joe Biden, bien qu'âgé de 78 ans, fait donc preuve d'une grande modernité dans ses choix, pour coller au plus près de la réalité du monde actuel. "Elle représente un choix historique et extrêmement qualifié pour aider à mener les politiques de santé de notre administration. Elle apportera le leadership ferme et l'expertise cruciale dont nous avons besoin pour guider les gens à travers cette pandémie [24 millions de personnes contaminées et 400 000 morts à date sur le seul sol américain, NDLR], peu importe d'où ils viennent, leur race, religion, orientation sexuelle, identité de genre ou leur handicap", a-t-il précisé.

Rachel Levine "est sur le point d'être la première responsable fédérale ouvertement transgenre à être confirmée par le Sénat américain", a précisé l'équipe de Joe Biden dans un communiqué. Les démocrates prendront cette semaine le contrôle de la chambre haute, qui doit confirmer les nominations présidentielles précise de son côté l'AFP. Le président Donald Trump avait été très critiqué pour ses politiques à l'encontre des personnes transgenres, notamment sa décision d'interdire aux personnes transgenres de servir dans l'armée, mettant en avant "le fardeau des coûts médicaux énormes" et des "perturbations".

Joe Biden, qui va faire son retour à Washington avec sa femme Jill après avoir été pendant huit ans vice-président sous Barack Obama, a également annoncé une flopée de nominations. Parmi lesquelles Pete Buttigieg, ex-rival démocrate ouvertement homosexuel qui est nommé ministre des Transports ou Deb Haaland, première Amérindienne nommée aux Ressources naturelles. Et c'est sans oublier Kamala Harris, première femme noire à devenir vice-présidente des Etats-Unis.