Donald Trump : À quoi ressemble sa vie hors de la Maison Blanche ?

Connu pour être le président américain ayant le plus joué au golf durant son mandat, Donald Trump a désormais plus de temps pour peaufiner son hobby favori. Pour son tout premier week-end en tant qu'ancien locataire de la Maison Blanche, l'homme d'affaires a (sans surprise) passé son temps à faire du golf. Depuis l'investiture de Joe Biden, Donald Trump reste cloîtré au sein de son country-club pour millionnaires, le Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride.

Nos confrères du Daily Mail ont obtenu des photos de cette séance de golf du samedi matin. Au sein de son terrain privé, celui qui est visé par une seconde procédure de destitution portait sa fameuse casquette "Make America Great Again", avec un polo blanc rentré dans son large pantalon. Conduisant sa voiturette d'une main sur le volant, il semblait profiter à fond du climat de Floride.

Pour Trump, il semblerait que tous les maux soient solvables dans le sérum de joie qu'apporte le golf. Lorsqu'il a appris que Joe Biden avait remporté l'élection présidentielle, Donald Trump était en train de tirer quelques balles depuis son terrain de Virginie. Si ses parties de golf s'intensifient ces derniers jours, c'est qu'il est en pleine préparation pour son procès de destitution, qui se tiendra le 8 février prochain à Washington.

Seul problème pour Donald, son épouse Melania - qui préparerait un divorce - et le reste de leur famille : les riches membres de Mar-a-Lago démissionnent un à un. "C'est un endroit sans esprit. Les membres se fichent de la politique et disent que la nourriture n'est pas bonne. C'est un endroit triste, plus ce que c'était", a déploré l'historien Laurence Leamer auprès de CNN. Pour être autorisé à fréquenter le Mar-a-Lago, ses dorures, piscines, et autres installations luxueuses, il fallait s'acquitter de 200 000 dollars annuels. "Même là-bas, les gens ne l'aiment pas. C'est juste un autre indicateur que son pouvoir a diminué", a ajouté l'expert.

Un country-club désert, des soutiens qui n'y croient presque plus et des clubs de golf reluisants : voilà à quoi ressemble la nouvelle vie de Donald Trump hors de la Maison Blanche.