Donald Trump muet et déconfit : sortie pluvieuse, Melania garde ses distances

Rares sont les apparitions de Donald Trump depuis sa défaite face au démocrate Joe Biden aux élections présidentielles. Le 11 novembre 2020, le président sortant a tout de même pris part à la journée de commémoration des vétérans au cimetière national d'Arlington, non loin de Washington, dans l'Etat de Virginie. Une sortie solennelle et muette pour laquelle il était accompagné de son épouse Melania Trump, impassible face aux vives rumeurs de divorce dont elle fait l'objet depuis plusieurs jours.

Sous la pluie, non masqués, le président des Etats-Unis et sa femme ont - chacun à bonne distance l'un de l'autre - déposé une couronne de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Le vice-président Mike Pence et son épouse Karen étaient également présents, de même que Robert Wilkie, le secrétaire aux affaires des vétérans. Ivanka Trump, la fille et conseillère de Donald Trump a elle aussi pris part à la cérémonie. Le chef d'Etat n'a pas effectué de discours et s'est contenté d'écouter l'hymne national américain debout, sous le déluge. Un silence qui contraste avec ses vives prises de parole sur les réseaux sociaux, toujours pour contester sa défaite aux élections présidentielles.