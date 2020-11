Ivanka Trump, de conseillère à "vendeuse de chaussures" : quel avenir pour la fille de Donald ?

L'avenir des Etats-Unis est scellé. Plutôt que de reconduire le mandat de Donald Trump, les citoyens ont décidé de voter majoritairement bleu. Le 7 novembre 2020, après des heures et des heures d'attente, le candidat démocrate Joe Biden a remporté la victoire. Le 20 janvier prochain, pour bien commencer l'année, l'actuel et 45e président américain quittera donc la Maison-Blanche. Et s'il a promis que les services secrets auraient besoin de le traîner de force hors du bâtiment, dans un dernier éclat de colère, à ses côtés, certains membres de la famille ne savent pas comment gérer ce départ.

Pour Melania Trump, qui n'a jamais trop aimé son rôle de First Lady, c'est le début d'une nouvelle vie. En revanche, la fille aînée du président n'est pas ravie à l'idée de retrouver le quotidien plan plan sur lequel elle avait tiré un trait. Pendant quatre ans, Ivanka Trump a assuré le rôle de conseillère principale de la Maison-Blanche. Soutien indéfectible de son papa, la jeune femme de 39 ans a enchaîné les meetings et les collectes de fonds. Une carrière dans la politique était d'ailleurs tout à fait envisageable pour celle qui se décrivait comme la potentielle "première femme présidente", en 2018, dans son livre Le Feu et la Fureur.

Je ne crois pas qu'elle ait très envie de quitter le pouvoir

Elle comptait sur quatre années supplémentaires pour compléter son Curriculum. Avant de rejoindre les équipes de Donald Trump, Ivanka développait sa propre ligne d'articles de mode, de vêtements et accessoires. Un univers auquel elle n'accorde plus tellement d'intérêt. "Je ne crois pas qu'elle ait très envie de quitter le pouvoir pour retourner vendre des paires de chaussures de sa marque à travers le monde, explique une source du JDD. Elle se voit un destin politique." Sait-on jamais. Le peuple américain aura peut-être une surprise dans quatre ans...