Donald Trump : La fin des privilèges, son fils vole en classe économique

Une nouvelle vie commence pour les Trump, la vie de citoyens normaux, dépourvus de leurs privilèges acquis lors du mandat présidentiel de Donald Trump. Désormais, son fils Eric et sa petite famille voyagent à bord de vols commerciaux, en classe économique...

L'info est signée TMZ ! Le site américain révèle qu'Eric Trump, son épouse Lara et leurs deux enfants, Luke et Dorothy (3 ans et 17 mois) étaient assis en classe éco lors d'un vol au départ de Palm Beach. Dimanche 24 janvier 2021, la petite famille de 4 a quitté la Floride pour se rendre à New York. Eric, Lara et les deux bambins ont été escortés par des agents secrets jusqu'à l'avion, où ils ont rejoint leurs places.

Comme les autres passagers, Eric a placé des bagages à main dans le compartiment dédié, au-dessus de son rang. Au cours du vol, Lara a emmené leurs deux enfants aux toilettes. D'autres clients de ce voyage de la compagne aérienne Delta ont reconnu le fils de l'ex-président des États-Unis, malgré son masque. Eric s'est prêté volontiers à quelques selfies souvenirs.